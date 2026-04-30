NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht den starken Cashflow der Wolfsburger hervor. In der Telefonkonferenz dürfte der Konzernchef dynamischere Kostensenkungspläne erläutern./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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