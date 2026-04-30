Hamburg (ots) -Im Zuge eines erfolgreich vollzogenen Management-Buyouts übernehmen Axel Schönau und Sebastian Sommerer als geschäftsführende Gesellschafter die Verantwortung von PIA Media, einer führenden digitalen Marketingagentur für integriertes, daten- und AI-getriebenes Wachstum - komplementiert wird die Geschäftsführung von Michael Schönherr.Die operative Geschäftsführung und strategische Weiterentwicklung verbleiben damit vollständig in den Händen des bestehenden Management-Teams, das sich somit langfristig zum Unternehmen bekennt. Ein finanzstarker Partner unterstützt die neue Unternehmensstruktur im Hintergrund."Unsere Kundinnen und Kunden erwarten Stabilität, Verlässlichkeit und klare Orientierung. Mit dem Management-Buyout übernehmen wir deshalb Verantwortung in einem Markt, der sich gerade fundamental verändert. Unser Anspruch ist es, nicht nur Schritt zu halten, sondern die Transformation aktiv zu gestalten. Dabei investieren wir weiterhin gezielt in unsere vielfältigen Datenkompetenzen, integrierte Media-Services und die Weiterentwicklung unserer Expertinnen und Experten," so Axel Schönau, CEO PIA Media.Mit der Neuaufstellung reagiert PIA Media auf zentrale Veränderungen im Markt: zunehmende Automatisierung, stärkere Plattformabhängigkeiten und eine sich grundlegend verändernde Customer Journey.PIA Media verfolgt das klare Ziel, sich vom klassischen Dienstleister zu lösen und sich zu einem der agilsten und strategisch wichtigsten Partner für moderne Marketing-Ökosysteme in Deutschland zu entwickeln.Dafür konzentriert sich PIA Media auf drei zentrale Wachstumsfelder:1. The Modern JourneyMarketing folgt heute anderen Regeln als noch vor wenigen Jahren. Funnels verkürzen sich, Einstiegspunkte werden vielfältiger und Sichtbarkeit gewinnt an Bedeutung. PIA Media verbindet deshalb Strategie, Kreation, Media und Daten in einer durchgängig AI-gestützten Marketing Value Chain. Ziel ist es, plattformübergreifende Wachstumssysteme aufzubauen, die klar auf messbaren Business Impact ausgerichtet sind.2. Data, AI & Agentic TechnologiesParallel investiert das Unternehmen gezielt in den Ausbau von AI- und agentenbasierten Technologien. Im Mittelpunkt stehen Lösungen für AdTech, Automatisierung, Messbarkeit und datenbasierte Entscheidungsprozesse.Mit der Marke floak bringt PIA Media diese Kompetenzen strukturiert in den Markt. Ziel ist es, im Bereich AdTech, Cloud und Agentic AI eine führende Rolle im DACH-Raum einzunehmen.3. Brand, Strategy, Content & CreationIn einer zunehmend standardisierten Plattformwelt wird Differenzierung zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Mit der Marke Nordpol baut PIA Media ein modernes Setup für Content und Kreation auf. Der Fokus liegt auf AI-gestützten Prozessen, plattformgerechter Umsetzung sowie Video- und Social-Formaten als zentralen Treibern für Markenund Performancewirkung.Sebastian Sommerer, Geschäftsführer München, ergänzt: "Die neue Eigentümerstruktur gibt unseren Kolleginnen und Kollegen Sicherheit und eine klare Perspektive. Wir wachsen gemeinsam weiter, investieren konsequent in die Kompetenzen unserer Teams und bauen auch langfristig auf eine starke Teamkultur, die auf Vertrauen und Verantwortung basiert."Sascha Steffens, CFO & Geschäftsführer der PIA-Gruppe, dazu: "Mit dem erfolgreichen Verkauf von PIA Media schließen wir den dritten und letzten Exit-Prozess der PIA Gruppe ab. Ich freue mich, dass auch für das Media-Geschäft eine nachhaltige neue Eigentümerstruktur gefunden wurde und wünsche dem gesamten Team für die weitere Entwicklung viel Erfolg."AusblickDie strategische Neuausrichtung wird in den kommenden Monaten weiter konkretisiert und sichtbar gemacht. Parallel prüft das Unternehmen eine Weiterentwicklung von Marke und Auftritt, um die Transformation auch kommunikativ klar abzubilden.Über PIA MediaMit ihrer digitalen Performance DNA weiß PIA Media genau, wie man Business Impact in einer fragmentierten digitalen Welt erreicht und Marken-, Produkt- und Servicekommunikation entlang aller Touchpoints der Customer Journey erfolgreich gestaltet.Wie keine andere Agentur kreiert PIA Media eine Symbiose aus Media, Plattformen, Technologien, Daten, Strategieberatung und Kreation auf höchstem Niveau. Immer mit dem Anspruch, das Business ihrer Kundinnen und Kunden nach vorne zu bringen.Um dieser Vision zu folgen, vereint PIA Media die Kompetenzen und Fähigkeiten führender Digital Player und 300+ digitaler Expertinnen & Experten aller Gewerke unter einem Dach - an den fünf Standorten Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, Belgrad und europaweit remote.Weitere Informationen unter: www.piamedia.comPressekontakt:Sebastian SommererGeschäftsführer MarketingPIA Media GmbHT +49 (0) 176 15839984E sebastian.sommerer@piamedia.comOriginal-Content von: PIA Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182452/6265854