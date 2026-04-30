Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten bleibt das Thema Nahost-Konflikt dominant und die scheinbar festgefahrene Situation sowie die anhaltende Seeblockade sorgen für ein schwieriges Umfeld und weiter steigende Energiepreise, so die Analysten der Helaba.Auch die FOMC-Entscheidung sorge für Bewegung. Zwar sei das Leitzinsband erwartungsgemäß konstant gehalten worden, es seien aber Inflationsgefahren hervorgehoben worden und drei FOMC-Mitglieder seien der Ansicht, dass die US-Notenbank keine Tendenz zur Senkung der Leitzinsen mehr signalisieren sollte. Die Zinssenkungsfantasie werde weiter gedämpft und Marktteilnehmer würden bis zum Ende dieses Jahres mehrheitlich damit rechnen, dass die Geldpolitik unverändert bleibe. Heute würden die Bank von England und die Europäische Zentralbank über die Höhe ihrer Leitzinsen entscheiden, wobei ebenfalls keine Veränderungen zu erwarten seien. Fraglich sei, ob bezüglich der Sitzungen im Juni eine straffere Geldpolitik in Aussicht gestellt werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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