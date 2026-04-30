Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate ist in Deutschland im April wie erwartet auf 2,9% Y/Y gestiegen, berichten die Analysten der Nord LB.Bei dem für europäische Zwecke harmonisierten Verbraucherpreisindex (ebenfalls 2,9% Y/Y) hätten die Prognosen zwar minimal höher gelegen, hieraus lasse sich jedoch keinesfalls eine Erleichterung ableiten. Vielmehr hätten sich durch den Ostereffekt, staatliche Eingriffe und die volatile Entwicklung der globalen Energiepreise starke Verzerrungen ergeben. Im Mai und Juni komme der Tankrabatt als neue Verzerrung hinzu, seine temporär preisdämpfenden Effekte seien in den beiden Monaten zu berücksichtigen. Schaue man hier hindurch, bleibe es bei einem Energiepreisschock infolge des Irankonflikts, der die EZB vor neue Herausforderungen stelle. Auf Basis neuer Projektionen dürfte im Juni eine Neubewertung des geldpolitischen Kurses anstehen. (Ausgabe vom 29.04.2026) (30.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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