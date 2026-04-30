Das Bundeskabinett hat die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2027 und die Finanzplanung bis 2030 beschlossen. Die Ausgaben im Klima- und Transformationsfonds (KTF) steigen in den nächsten vier Jahren insgesamt um 20,5 Milliarden Euro. Zusätzliche Mittel dafür gibt es nicht, so dass die Mehrausgaben zulasten anderer geplanter Ausgaben des KTF gehen müssen. Mit dem Regierungsentwurf zu den Eckwerten 2027 und dem Finanzplan für die Jahre 2028 bis 2030 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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