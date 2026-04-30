DAX Prognose für Donnerstag, 30.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.076 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Bis zum Mittag gaben die Notierungen nach. Es ging im Zuge dessen unter die 24.000 Punkte-Marke. Zwar konnte der DAX am Nachmittag noch einmal über diese Marke laufen, sich aber nicht darüber etablieren. Es stellte sich nachfolgend weitere Schwäche ein, der Index formatierte gestern einen Xetra Tagesverlust. Nachbörslich ging es weiter abwärts. Der Index ging im Rahmen seines Tagestiefs, bei 23.813 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index bleibt kurzfristig schwach, da wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden konnten.

Der Index bleibt kurzfristig schwach, da wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden konnten. DAX Prognose mit Abwärtsrisiko: Solange der DAX unter 23.664 Punkten bleibt, dominieren die bärischen Szenarien mit Zielen bis in den Bereich um 23.500 Punkte.

Solange der DAX unter 23.664 Punkten bleibt, dominieren die bärischen Szenarien mit Zielen bis in den Bereich um 23.500 Punkte. Entscheidende Marken im Fokus: Erst ein Anstieg über 24.000 Punkte würde das Chartbild spürbar aufhellen, während darunter weitere Rücksetzer wahrscheinlich bleiben.

Der DAX startete gestern bei 24.076 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zum Handelsbeginn sein Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte jedoch deutlicher Verkaufsdruck ein. Bis zum Mittag fiel der Index unter die Marke von 24.000 Punkten zurück.

Am Nachmittag gelang zwar eine kurzfristige Rückkehr über diese Schwelle, jedoch fehlte die nachhaltige Stabilisierung. Der DAX gab anschließend weiter nach und beendete den Xetra-Handel mit Verlusten. Nachbörslich setzte sich die Schwäche fort, sodass der Index nahe Tagestief bei 23.813 Punkten aus dem Handel ging.

Von den 40 DAX-Werten schlossen lediglich 11 im Plus, während 29 Aktien Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Werten zählten:

adidas +8,90 %

Airbus +6,15 %

Infineon +5,21 %

Zu den schwächsten Titeln gehörten:

Hannover Rück -3,72 %

Siemens Healthineers -3,55 %

Münchener Rück -3,19 %...

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