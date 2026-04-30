BÖRSE AKTUELL: Rekordergebnisse der Big-Tech-Unternehmen dank KI - Fed sorgt für keine Überraschungen

Die Börse Aktuell zeigte sich an der Wall Street uneinheitlich und vorsichtig, da sich Investoren vor den Quartalszahlen der größten Tech-Konzerne positionierten. Der S&P 500 verzeichnete ein leichtes Minus, der Nasdaq legte moderat zu, während der Dow Jones rund 0,6% verlor.

Markt News: Hohe Erwartungen an Big Tech und KI

An den Optionsmärkten wurden außergewöhnlich große Kursbewegungen nach den Zahlen von Alphabet, Microsoft und Meta eingepreist. Insgesamt standen mögliche Bewertungsverschiebungen von rund 1 Billion USD im Raum. Im Fokus standen das Azure-Wachstum bei Microsoft, KI-Investitionen bei Meta sowie die Frage, ob Google sein Wachstum im Suchgeschäft halten und gleichzeitig Cloud-Dynamik aufbauen kann.

Börse Aktuell: Starke Ergebnisse von Alphabet und Microsoft

Alphabet überzeugte mit starken Zahlen, wobei künstliche Intelligenz und das Cloud-Geschäft zunehmend zum zentralen Wachstumstreiber werden. Der Umsatz lag bei etwa 109,9 Milliarden USD, begleitet von deutlich steigenden operativen Gewinnen.

Microsoft lieferte ebenfalls robuste Ergebnisse. Hohe Profitabilität und starker Cashflow konnten Bedenken hinsichtlich Cloud-Wachstum und KI-Investitionen reduzieren. Besonders die Skalierung von Azure bleibt ein zentraler Wachstumsmotor....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.