Paderborn (ots) -Wer 1996 eine Stelle suchte, schlug die Tageszeitung auf und frankierte Briefumschläge. Heute bestimmen Employer Branding, KI und One-Click-Bewerbungen den Arbeitsmarkt. Der Beruf von Personaler:innen hat sich maßgeblich verändert - und wird es in Zukunft noch weiter tun.Eine Vision, die alles veränderteWährend 1996 das Internet für viele noch "Neuland" war, legte Jobware vor genau 30 Jahren bereits den Grundstein für das, was heute aus keinem Recruiter-Alltag mehr wegzudenken ist: die digitale Talentsuche. Eine Vision, die heute Standard ist, war damals absolut revolutionär. Durch Online-Stellenbörsen eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten für Unternehmen: Plötzlich war ein günstiger überregionaler Kanal geschaffen, um Interessierte anzusprechen, nicht mehr nur das schwarze Brett oder die Zeitung.Das Recruiting der ZukunftHeute stehen Personaler:innen dafür vor einer ganz anderen Herausforderung: In einem volatilen Bewerbermarkt ist nicht der Mangel an Kanälen das Problem, sondern die Identifikation der passenden Talente aus einer Flut von Daten.Blickt man auf die kommenden Jahre, steht die Branche wieder vor einer Zäsur. Der demografische Wandel zwingt Unternehmen zu noch präziserem Recruiting, Stellen werden immer spezifischer und verlangen nach immer spezialisierteren Fachkräften. Nach 30 Jahren sieht Jobware es nach wie vor als seine Aufgabe, Recruiter:innen dabei zu unterstützen und ihnen ein verlässlicher Partner zu sein. Noch dieses Jahr plant das Unternehmen daher, mithilfe von Künstlicher Intelligenz neue Möglichkeiten zu schaffen, wie Unternehmen und Jobsuchende präzise und niederschwellig zusammenfinden."30 Jahre Jobware bedeuten 30 Jahre Erfahrung darin, was funktioniert und was nicht. Diese Expertise geben wir täglich an unsere Kund:innen weiter - bodenständig in der Art, innovativ in der Lösung", resümiert Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer von Jobware.Ein Fazit aus 30 Jahren ErfahrungDer Fachkräftemangel wird nicht kleiner, die Anforderungen an das Recruiting steigen. Jobware hat in den letzten 30 Jahren bewiesen, erfolgreich passende Mitarbeiter zu liefern. Für Recruiter:innen bedeutet das Jubiläum vor allem eines: Planungssicherheit. In Zeiten globaler Unsicherheiten schätzen Personaler:innen Jobware als bodenständigen, langfristig orientierten mittelständischen Partner, der seit 30 Jahren für Zuverlässigkeit, Service und Qualität steht.Über JobwareJobware ist seit über 30 Jahren eine der führenden Online-Jobbörsen in Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen und hochwertige Bewerber:innenkontakte. Mit individuellen Lösungen für Unternehmen jeder Größe sowie einem starken Partnernetzwerk bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kund:innen und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter: www.jobware.dePressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/6265872