München (ots) -- Großeinsatz in München: Die Feuerwehr macht eine schockierende Entdeckung- Fatale Verkehrsunfälle beschäftigen Rettungskräfte in Timmendorfer Strand und Frankfurt- "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 30. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Als die Feuerwehr München zu einem Wohnungsbrand gerufen wird, gilt der Bewohner als vermisst. Wenige Augenblicke später folgt ein dramatischer Fund: Der Löschtrupp stößt auf eine Leiche. Auch die Kollegen aus Timmendorfer Strand und Frankfurt stehen vor dringenden Einsätzen. Eine Familie ist auf dem Weg in den Urlaub verunglückt und ein Stau löst einen Massenunfall aus. "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 30. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In München geht es um jede Minute: Die Feuerwehr rückt zu einem möglichen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus aus. Während der Fahrt werden die Notrufbeschreibungen drastischer: Wo zunächst nur aufsteigender Rauch zu erkennen war, steht jetzt eine gesamte Wohnung in Flammen. Als die Rettungskräfte eintreffen, entdecken sie den bislang vermissten Bewohner -der Mann ist dem Brand zum Opfer gefallen. Hinzu kommt, dass es sich bei der Unterkunft um eine mutmaßliche Messie-Wohnung handelt. Die Feuerwehr hat Schwierigkeiten, Zugang zu finden und den Brand zu dämmen. Während ein Teil des Teams mit dem Löschen kämpft, evakuiert der Rest das vierstöckige Haus. Dann folgt das nächste Hindernis: Auch von außen wird gegen die Flammen vorgegangen, doch das Löschwasser ist knapp. Kann der Brand bewältigt werden, bevor weitere Wohnungen Feuer fangen?In Timmendorfer Strand werden Notfallsanitäterin Sarah Spiess und ihr Kollege Tobias Harde zu einem Verkehrsunfall gerufen. Eine vierköpfige Familie hat sich auf den anstehenden Urlaub gefreut, doch das Blatt wendet sich. Wenige Meter vor ihrem Reiseziel rammt ein anderer PKW das Auto. Rettungssanitäter Chris Grüne wird ebenfalls zu einem Autounfall alarmiert: In Frankfurt sind drei Fahrzeuge im Stau aufeinander gefahren. Ein weiterer Rettungswagen ist bereits vor Ort - gemeinsam versorgen sie die über Schmerzen klagenden Insassen.Im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz kommt es zu mehreren Ernstfällen gleichzeitig. Ein Mann wird mit starken Blutungen in die Notaufnahme eingeliefert. Der PS-Fan ist mit seinem Motorrad gestürzt und schwer verletzt. Bundeswehrstabarzt Cedric F. hat alle Hände voll damit zu tun, die Wunde zu versorgen. Aber auch kleinere Verletzungen können gefährlich werden: Einem weiteren Patienten droht eine Blutvergiftung durch einen Mückenstich."Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 30. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Spiegel TV GmbH.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Mensch Retter - Jede Sekunde zählt - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/mensch-retter-jede-sekunde-zaehlt)Über "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt":In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6265882