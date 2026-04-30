Bochum (ots) -Kleine Schritte können Großes verändern - genau diesen Ansatz verfolgt die neue bundesweite Kampagne "Kleine Bewegung. Große Wirkung", die die VIACTIV Krankenkasse am 1. Mai 2026 gemeinsam mit der Apotheken Umschau startet. Ziel der Initiative ist es, Menschen zu mehr Bewegung im Alltag zu motivieren - niedrigschwellig, alltagstauglich und mit spürbarem Effekt für die Gesundheit.Bewegung sichtbar machen - im Alltag und im öffentlichen RaumDie Kampagne wird deutschlandweit präsent sein: in Apotheken, im öffentlichen Raum und im täglichen Leben vieler Menschen. Die Apotheken Umschau widmet sich in dieser Zeit umfassend dem Thema Bewegung. Ergänzend werden auffällige orangefarbene Armbänder verteilt - als sichtbares Symbol dafür, dass bereits kleine Veränderungen einen Unterschied machen können.Zusätzliche Aufmerksamkeit schafft eine breit angelegte Ausspielung im öffentlichen Raum: Digitale Screens in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen sowie in Einkaufszentren transportieren die Botschaft direkt dorthin, wo sich täglich Millionen Menschen bewegen. So wird das Thema Bewegung genau im Alltag präsent - dort, wo es unmittelbar umgesetzt werden kann.Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine klare Botschaft: Es braucht keine großen Vorsätze, um etwas zu verändern. Oft reicht ein kleiner Schritt - wenn viele ihn gehen, entsteht eine nachhaltige Wirkung für die Gesundheit der Gesellschaft. "Mit 'Kleine Bewegung. Große Wirkung' wollen wir zeigen, dass Gesundheitsförderung im Alltag beginnt - nicht im Ausnahmezustand. Unser Ansatz ist bewusst niedrigschwellig: Jede und jeder kann sofort starten. Wenn es uns gelingt, viele Menschen zu kleinen Veränderungen zu motivieren, erreichen wir gemeinsam eine große Wirkung für die Prävention und das Wohlbefinden", erklärt Lena Geilenbrügge, Leiterin der Abteilung Marke & Marketing der VIACTIV Krankenkasse.Erlebnis vor Ort: Aktionstag in DüsseldorfEin besonderer Höhepunkt ist der Aktionstag am 18. Mai 2026 in der Neander Apotheke in Düsseldorf. Mit einem Informationsstand, interaktiven Mitmachaktionen und inspirierenden Vorträgen lädt die Kampagne dazu ein, Bewegung neu zu entdecken und direkt auszuprobieren.Über die breite Öffentlichkeit hinaus setzt die Kampagne von VIACTIV und Apotheken Umschau auch auf den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern: Im Herbst 2026 wird das Thema im Rahmen eines parlamentarischen Frühstücks in Berlin gezielt in den gesundheitspolitischen Diskurs eingebracht.Die VIACTIV Krankenkasse und die Apotheken Umschau verfolgen mit der Kampagne ein gemeinsames Ziel: Impulse setzen, um den Menschen langfristig zu motivieren, selbst aktiv zu werden.Pressekontakt:Tobias DunkelPresse und KommunikationTelefon 0234 479-2489tobias.dunkel@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121326/6265893