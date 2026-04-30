Die Q1 26 Ergebnisse von MTU bestätigen das bullishe Szenario. Der Free Cash Flow (FCF) von 177 Mio. EUR übertraf die Konsensschätzungen um 108%, während die Cash Conversion Rate (CCR) von 77% in einem saisonal schwachen Quartal beweist, dass die Cash-Belastung des Vorjahres programmbezogen war. Die konservativen CCR-Schätzungen der Analysten sind schlichtweg falsch. Die OEM-Marge von 30,2% übertraf die Erwartungen um 250 Basispunkte, bedingt durch eine bessere Mischung bei den Ersatztriebwerken und einen Anstieg im Militärbereich um 25%, was die bearishen Thesen der letzten Woche direkt widerlegt. Der Rückgang der kommerziellen OEM-Umsätze um 9% ist saisonal bedingt. Der PW1100G Rückgang betrug im Jahresvergleich 31 Mio. EUR und wird 2026 dauerhaft beendet, die Prognose wurde vollständig bestätigt, und das CCR-Ziel für 2030 von 75-99% bleibt weiterhin unterbewertet. Der untere Wert wird nur erreicht, wenn das MRO schneller wächst als modelliert. Das bärische Szenario zur CCR basiert auf einer Volumenüberperformance, wobei das gleiche Volumen-Konsens die Umsätze an der Spitze unterschätzt und MTUs eigene Prognose eines 50%igen Anstiegs der MRO-Umsätze zwischen 2030 und 2035 ignoriert. Zwei neue Katalysatoren, die nicht in unserem Modell enthalten sind (GTF A-Zertifizierung, Markteintritt in den UAV-Sektor), bieten zusätzliches Aufwärtspotenzial für eine Aktie, die mit einem 50%igen Abschlag zu den Wettbewerbern auf Basis von EV/EBITDA gehandelt wird. Das Kursziel wurde auf 530,00 EUR (von 520,00 EUR) angehoben, BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





© 2026 mwb research