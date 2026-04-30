Google integriert eine neue Funktion in seine Foto-App, die den Kleiderschrank der Nutzer:innen digitalisiert. Das "Wardrobe"-Feature nutzt künstliche Intelligenz, um Kleidung auf vorhandenen Bildern zu identifizieren und diese systematisch zu ordnen. Die App Google Fotos wird um ein neues Werkzeug erweitert. Die neue Funktion erkennt mithilfe von Computer-Vision-Modellen automatisch Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires auf den in der Cloud gespeicherten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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