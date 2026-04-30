DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MBANK 21/27 FLR MTN XS2388876232 04.05.2026 HZE/EOT
MBANK 23/27 FLR MTN XS2680046021 04.05.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MBANK 21/27 FLR MTN XS2388876232 04.05.2026 HZE/EOT
MBANK 23/27 FLR MTN XS2680046021 04.05.2026 HZE/EOT
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