Mitteilung der PNE AG:

CFO-Wechsel bei der PNE AG: Harald Wilbert scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus

- Beendigung der Tätigkeit erfolgt aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen

- Position soll interimistisch besetzt werden

Harald Wilbert, CFO der PNE AG, hat den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen gebeten, ihn von seinen Aufgaben als Vorstand zu entbinden. Der Aufsichtsrat der PNE AG ist diesem Wunsch nachgekommen.

Harald Wilbert wird zum 5. Juni 2026 aus dem Vorstand ausscheiden und die PNE AG zum 30. September 2026 verlassen. Er hat das Amt des CFO der PNE AG seit 1. April 2024 inne und war seit 15. Oktober 2023 Mitglied des Vorstands. Sein Mandat wäre bis 31. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...