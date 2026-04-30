© Foto: Picture AllianceDHL startet stark ins Jahr: Trotz schrumpfendem Umsatz springt das operative Ergebnis um acht Prozent. Der freie Cashflow übertrifft alle Prognosen um Längen. Der Logistikriese DHL ist mit einem überraschend starken ersten Quartal 2026 ins neue Geschäftsjahr gestartet. Trotz eines leicht rückläufigen Umsatzes übertrafen die Bonner beim operativen Ergebnis die Erwartungen der Analysten deutlich - und lieferten beim freien Cashflow sogar das Doppelte des prognostizierten Wertes. Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal bei rund 20,4 Milliarden Euro. Das liegt etwa zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau und knapp unterhalb der Konsensschätzungen. Beim operativen Ergebnis hingegen überraschte …Den vollständigen Artikel lesen
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