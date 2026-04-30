Braunau (ots) -Mit seinen eleganten und langlebigen Sonnenschutzlösungen überzeugt die Schirmmarke Knirps auch bei strahlendem WetterKnirps steht für Funktionalität, Designbewusstsein und verantwortungsvolle Qualität - bei Regen- wie bei Sonnenschirmen. Diesen Anspruch unterstreichen auch die neuen 2026er Sonnenschirm-Modelle der Hyperion-Reihe und die Apoll Shell Edition, mit denen die renommierte Marke noch mehr Kunden von ihren Sonnenschirmen überzeugen will.Eleganz unter strahlendem Himmel - das versprechen die neuen Sonnenschirm-Modelle von Knirps. Wie die seit Jahrzehnten bekannten und beliebten Regenschirme, stehen auch die Knirps-Sonnenschirme für technische Präzision, langlebige Materialien und eine Ästhetik, die über Trends hinaus Bestand hat.Mit der neuen Pendelschirm Serie HYPERION stellt Knirps eine komplett überarbeitete Modellreihe vor, die ganz auf exklusives Design, höchsten Komfort und Flexibilität ausgerichtet ist. Der hellbeige Farbton Shell und der leichte Schimmer der ebenfalls neuen Apoll Shell Edition greifen aktuelle Outdoortrends für Möbel auf und ermöglichen so eine moderne Terrasseneinrichtung. Damit unterstreicht Knirps seinen Anspruch, auch im Garten-Bereich die Marke für designstarke und langlebige Schirme zu sein."Die Sonnenschirmkollektion von Knirps bietet unseren Kunden dieselben Werte und Qualitäten, die sie von unseren Regenschirmen kennen und schätzen. Die neuen Produkte der Hyperion- und Apoll-Reihe ergänzen unser Sonnenschirm-Angebot perfekt", so Bernhard Lindner, Geschäftsführer von Knirps. "Um noch mehr Menschen von unseren Knirps-Sonnenschirmen zu überzeugen, haben wir nicht nur die Produktpalette erweitert, sondern verstärken uns auch intern, mit Andreas Lafontaine als Key Account Manager Garden Living", so Lindner zum Ausbau des Sonnenschirm-Sortiments bei Knirps.Ein neues Kapitel moderner Beschattung mit dem neuen HyperionDie neuen Pendelschirm Serie Hyperion ist ganz auf Komfort, Flexibilität und Design ausgerichtet. Ein stufenlos neigbares Schirmdach, der um 360 Grad freidrehbare Mast und der seitliche Schwenkmechanismus sorgen dafür, dass der Schatten jederzeit dort ist, wo er gebraucht wird. Der elegante Hyperion ist in zwei Varianten erhältlich: als rechteckige Ausführung (330 x 240 cm) und in der klassisch runden Ausführung (Durchmesser 340 cm). Neben einer Bespannung aus widerstandsfähigem Polyestergewebe sind auch exklusive Acrylgewebe-Stoffe aus Portugal erhältlich. Alle Bezüge sind schmutz- und wasserabweisend sowie mit einem UV-Schutz von nahezu 100 % ausgestattet und für besondere Langlebigkeit selbstverständlich abnehmbar. Der optional verfügbare 140kg-Rollsockel, sorgt für zusätzliche Flexibilität.Feiner Glanz und Trendfarbe in der Apoll Shell EditionEbenfalls neu im Portfolio ist die Apoll Shell Edition: Eine Rahmenkonstruktion mit hauchzarten Metallpartikeln lässt im Sonnenlicht zartschimmernde Reflexionen entstehen. Der helle, beige Farbton Shell des Schirmgestells setzt dabei voll auf die aktuelle Trendfarbe "Cloud Dancer". Die drei sommerlichen Bezugsfarben Natur, Sand und Lagoon ermöglichen eine trendbewusste, moderne Terrasseneinrichtungen.Der passende Sonnenschirm für jeden AnspruchVon der kompakten Mittelmast-Serie Apoll für Balkon und Terrasse bis hin zu den großzügigen Pendelschirm-Serien wie dem Hyperion - Knirps Sonnenschirme überzeugen mit durchdachter Technologie und maximalem Bedienkomfort. Die Phoenix-Reihe setzt mit dem patentierten Easy Click System neue Maßstäbe in puncto Komfort und moderner Terrassengestaltung. Auch auf alle Sonnenschirmmodelle gilt selbstverständlich die 5-Jahresgarantie von Knirps. Abgerundet wird das Portfolio durch eine große Auswahl an Sockellösungen sowie passende Schutzhüllen, welche die hochwertigen Schirme zuverlässig schützen.Weiteres Bildmaterial ist unter presse.movea.at (https://presse.movea.at/news-knirps-punktet-auch-bei-sonnenschein?id=241156&menueid=5358&l=deutsch)verfügbar.Pressekontakt:movea marketing GmbH & Co KGSabine KammererTelefon: +43 662 64 35 79 38E-Mail: Sabine.Kammerer@movea.atOriginal-Content von: Knirps, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182467/6265931