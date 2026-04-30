Circus sorgt mit einer strategisch brisanten Übernahme für Aufmerksamkeit am Markt. Statt wie ursprünglich geplant lediglich einzelne Patente zu sichern, übernimmt das Unternehmen nun vollständig Kitchen Robotics - und verschafft sich damit nicht nur Technologie, sondern direkten Zugang zum US-Markt. Für Anleger könnte das ein entscheidender Wendepunkt in der Wachstumsstory sein. Mehr als nur ein Deal - Circus sichert sich komplette Kontrolle Was zunächst als reine IP-Transaktion angekündigt war, entwickelt sich zu einem deutlich größeren Schritt. Mit der vollständigen Übernahme von Kitchen Robotics ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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