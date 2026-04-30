Bielefeld (ots) -Bielefeld darf sich in diesem Winter auf ein spektakuläres Live-Erlebnis freuen: Der Circus "Flic Flac produced by René Casselly" kommt vom 17. Dezember 2026 bis 10. Januar 2027 mit einer brandneuen "X-MAS-Show" an die Radrennbahn. Hinter der Produktion steht erstmals René Casselly (29), der als kreativer Kopf, Produzent und Regisseur die Inszenierung verantwortet. Tickets gibt es ab sofort bei Reservix (https://www.reservix.de/tickets-flic-flac-bielefeld-produced-by-rene-casselly-die-x-mas-show/t15663).Mit seiner unverwechselbaren Handschrift bringt Casselly eine energiegeladene Mischung aus moderner Artistik, packender Dramaturgie und innovativer Bühnentechnik in die Manege. Das Publikum erwartet eine Show, die Grenzen auslotet und klassische Zirkus-Elemente mit zeitgemäßer Inszenierung verbindet."Für mich ist Flic Flac mehr als nur Circus - es ist ein Gesamterlebnis, das Emotionen weckt und Menschen zusammenbringt", erklärt René Casselly. "In Bielefeld präsentieren wir eine Show, die das Publikum vom ersten Moment an mitreißt und bis zum Finale nicht mehr loslässt."Obwohl Casselly selbst nicht als Artist in der Show auftritt, prägt er das Projekt maßgeblich hinter den Kulissen: "Es ist unglaublich spannend, eine Show aus der Regie-Perspektive und als Zirkus-Direktor zu formen."Parallel zu seinem Engagement als Produzent in Bielefeld ist Casselly ebenfalls für den Flic-Flac-Standort Kassel verantwortlich. Dort steht er auch noch selbst in der Manege, tritt beim "17. Festival der Artisten" als wagemutiger Künstler auf dem Todesrad auf und zeigt dort seine außergewöhnlichen Fähigkeiten vor Publikum."Die Doppelrolle ist eine besondere Herausforderung, aber genau das liebe ich an meinem Beruf", so Casselly. "Auf der einen Seite erschaffe ich Welten, auf der anderen Seite stehe ich selbst im Rampenlicht - beides inspiriert sich gegenseitig."Mit der kommenden Produktion verspricht Flic Flac erneut Nervenkitzel, Emotionen und Unterhaltung auf höchstem Niveau - ein Pflichttermin für alle, die außergewöhnliche Live-Events erleben möchten.Spielort: Bielefeld, An der Radrennbahn (Heeper Straße)Zeitraum: 17. Dezember 2026 - 10. Januar 2027Tickets ab sofort unter: reservix.deHomepage: https://flicflac-bielefeld.dePressekontakt:Thomas Sulzerthomas.sulzer@reservix.deM+ 49 1727685443Original-Content von: Reservix GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182017/6265946