Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 04.05.2026
- (Nr. N027) Beamtinnen und Beamte nach Aufgabenbereichen, Jahre 2014-2024
- (Nr. N028) Zum Internationalen Hebammentag: Krankenhaus-Entbindungen per Kaiserschnitt und Geburtshilfe in Krankenhäusern, Jahr 2024
Dienstag, 05.05.2026
- (Nr.19) Zahl der Woche zum Muttertag (10.05.): Erwerbstätigkeit von Müttern, Jahr 2025
Mittwoch, 06.05.2026
- (Nr. 154) Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial bei Nichterwerbstätigen: Erwerbslose und Stille Reserve, Jahr 2025
Donnerstag, 07.05.2026
- (Nr. 155) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Februar 2026
- (Nr. 156) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), März 2026
- (Nr. N029) Aktuelle Energiepreisentwicklung im Vergleich zu früheren Wirtschafts- und Energiekrisen, Jahre 1970-2026
Freitag, 08.05.2026
- (Nr. 157) Außenhandel, März 2026
- (Nr. 158) Produktionsindex, März 2026
- (Nr. 159) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2026
- (Nr. 160) Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6265937
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- (Nr. N028) Zum Internationalen Hebammentag: Krankenhaus-Entbindungen per Kaiserschnitt und Geburtshilfe in Krankenhäusern, Jahr 2024
Dienstag, 05.05.2026
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Mittwoch, 06.05.2026
- (Nr. 154) Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial bei Nichterwerbstätigen: Erwerbslose und Stille Reserve, Jahr 2025
Donnerstag, 07.05.2026
- (Nr. 155) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Februar 2026
- (Nr. 156) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), März 2026
- (Nr. N029) Aktuelle Energiepreisentwicklung im Vergleich zu früheren Wirtschafts- und Energiekrisen, Jahre 1970-2026
Freitag, 08.05.2026
- (Nr. 157) Außenhandel, März 2026
- (Nr. 158) Produktionsindex, März 2026
- (Nr. 159) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2026
- (Nr. 160) Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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