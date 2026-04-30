AIXTRONs Q1 2026 entsprach den vorläufigen Ergebnissen, mit einem starken Auftragseingang, der durch die Optoelektronik angetrieben wird und auf den Beginn eines neuen Wachstumszyklus hindeutet. Gleichzeitig belastet die anhaltende Schwäche im Bereich SiC und die stabile Nachfrage nach GaN weiterhin das kurzfristige Bild. Mit dem Kapazitätsausbau in Malaysia, der vor dem Aufschwung in Angriff genommen wird, wurde die Bilanz durch die nach Q1 emittierte Wandelanleihe über 450 Mio. EUR weiter gestärkt, was eine beträchtliche "Kriegskasse" und verbesserte finanzielle Flexibilität bietet. Das Management bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, was auf einen deutlichen Anstieg im zweiten Halbjahr hindeutet. Wir passen unsere Schätzungen an, um die Dynamik im Opto-Bereich und die AI-bezogenen GaN-Bestellungen bis Ende 2026 widerzuspiegeln. Trotz dieser zusätzlichen positiven Aspekte sehen wir die Bewertung weiterhin als angespannt an, mit etwa 42x 2026E EBIT, etwa 26,5x 2027E und etwa 22x 2028E. Daher bekräftigen wir unser SELL-Rating mit einem leicht erhöhten Kursziel von 35,00 EUR (alt: 33,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
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