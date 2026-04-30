Gelnhausen (ots) -Kein Kind soll sexuelle Übergriffe erleben. Täterpersonen müssen viel früher gestoppt werden. Für Andrea Brummack ist das keine Vision, sondern ein Auftrag.Ihr neues Buch "Mach, dass es aufhört. Signale von Kindern nach sexualisierter Gewalt" ist ein eindringlicher, zugleich ermutigender Leitfaden für den Umgang mit Verdachtsfällen.Es ist ein Buch für alle, die nicht länger wegsehen wollen: für PädagogInnen, BeraterInnen, beschützende Eltern, Fachkräfte und EntscheiderInnen."Ich glaube daran, dass wir das gesellschaftliche Problem der sexualisierten Gewalt weder von oben herab noch akademisch oder kognitiv lösen, sondern im intersubjektiven Austausch, miteinander verbunden und vital", sagt die diplomierte Kunsttherapeutin.Was Andrea Brummacks Arbeit besonders macht, ist ihr Zugang. Sie verbindet Fachlichkeit mit Körperwissen, Beziehungskompetenz mit klaren Strukturen. Ihr Buch liefert nicht nur Wissen, sondern konkretes Handwerkszeug: neue Denkansätze, Vorlagen und eine eigene Methodik aus der Praxis für die Praxis. Es zeigt, wie Anzeichen sexualisierter Gewalt frühzeitig erkannt und sicher eingeordnet werden können. Es stärkt die Handlungssicherheit in Situationen, in denen oft Sprachlosigkeit herrscht.Als Sachverständige für Verdachtsabklärung, Beraterin, Trainerin für Body-Skills und freie Kinderschutzbeauftragte begleitet Andrea Brummack seit zwei Jahrzehnten Fachkräfte und Organisationen im Umgang mit sexuellen Traumata. Sie bietet Lösungen an, wo Worte fehlen. Und macht Mut, Verantwortung zu übernehmen.Ihr Ansatz beginnt nicht erst im Krisenfall. Prävention bedeutet für sie stabile Beziehungen, Partizipation von Kindern, Resilienzübungen im Alltag, transparente Zusammenarbeit mit Eltern und eine Kultur der Achtsamkeit.Dieses Buch ist ein leidenschaftlicher Beitrag zu einer gesellschaftlichen Bewegung: weg von Ohnmacht und Tabu, hin zu Klarheit, Verbindung und wirksamem Schutz.Eine Lesermeinung:"Sehr praktischer Handlungsleitfaden, dicht gepackt mit Infos, der sich sehr gut liest. Die Orientierungshilfen sind super." (Micha Schöller, Fachberaterin der Anlaufstelle sexualisierte Gewalt in Tübingen AGIT)Zum Buch:Mach, dass es aufhörtSignale von Kindern nach sexualisierter Gewaltvon Andrea Brummack168 Seiten, ISBN: 9783911479011 oder ISBN-10: 3911479018E-Book ASIN: B0GSP8Z8B1Zur Autorin:Andrea Brummack ist Sachverständige in Fragen sexualisierter Gewalt. Außerdem ist sie tätig als Beraterin, Trainerin für Body Skills und Mentorin.In den letzten zwanzig Jahren hat sie fast ausschließlich im Bereich Gewalt gearbeitet und diese Expertise beforscht und verfeinert. Daraus ergeben sich neue Ansatzpunkte für Prävention, Intervention und Aufarbeitung.Sie bietet Lösungen an, wo Worte fehlen."Ich glaube daran, dass wir das gesellschaftliche Problem der sexualisierten Gewalt weder von oben herab noch akademisch oder kognitiv, also mit Sprechen und Denken lösen, sondern vielmehr im intersubjektiven Austausch, miteinander verbunden und vital." Andrea BrummackSie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://www.andreabrummack.de/signale-von-kindern-nach-sexualisierter-gewalt/ finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/6265961