Wien (www.anleihencheck.de) - Europas Aktienmärkte haben am gestrigen Mittwoch überwiegend mit Verlusten geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der anhaltend rasante Anstieg der Ölpreise habe auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent habe bis Börsenschluss um rund 6% auf ca. USD 118 angezogen und damit nur noch knapp unter dem seit Ausbruch des Iran-Kriegs erreichten Hoch bei rund USD 120 gelegen. Dies sei wohl auf den Hinweis von US-Präsident Donald Trump an Verbündete zurückzuführen, man solle sich auf eine verlängerte Blockade des Iran vorbereiten. Sowohl die Option eines Abzugs aus der Region als auch jene weiterer kriegerischer Handlungen würden von den USA offensichtlich als riskantere Varianten gesehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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