Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid erneut das Leitzinsintervall erwartungsgemäß bei 3,50% bis 3,75% belassen, so die DekaBank. Gegen die Beibehaltung habe wieder einmal Steven Miran gestimmt, der eine Senkung um 25 Basispunkte präferiere. Zudem habe es mit Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan drei weitere Mitglieder gegeben, die sich gegen die Lockerungstendenzen im Statement (Forward Guidance) ausgesprochen hätten. Es sei das erste Mal seit 1992 gewesen, dass es bei einem Zinsentscheid vier Gegenstimmen gegeben habe. Es sei das letzte FED-Meeting unter der Leitung von Jerome Powell gewesen. Beim Zinsentscheid im Juni werde Kevin Warsh die Leitung übernehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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