Die Q1-Ergebnisse 2026 des Autobauers Aston Martin sind zwar besser als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, von einem Befreiungsschlag kann aber keine Rede sein. Vielmehr ist die Nettoverschuldung des Konzerns weiter gestiegen - gegenüber dem Vorjahresquartal und gegenüber dem Stand zum Jahresende 2025. Ein Konsortium um den ehemaligen CEO Lance Stroll hat jetzt 50 Mio. GBP zugeschossen.



Schon im Vorfeld der Q1-Zahlen kam die Aktie von Aston Martin wieder spürbar unter Druck. Ob dies dem schwierigen Gesamtmarkt oder doch bösen Vorahnungen von Investoren geschuldet war, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Aber wie so oft muss konstatiert werden: Der Chart lügt nicht - oder zumindest eher selten.



Denn das Zahlenwerk von Aston Martin war wenig erbaulich. Zwar gelang ein deutlicher Umsatzanstieg auf 270,4 Mio. GBP (Q1 2025: 233,9 Mio. GBP), die Ergebniskennziffern zeigten sich jedoch erwartungsgemäß tiefrot. Das Nettoergebnis betrug minus 63,0 Mio. GBP (Q1 2025: minus 80 Mio. GBP). Das mag isoliert betrachtet vielleicht noch halbwegs nach richtiger Richtung aussehen, zusammen mit der Verschuldung und dem Cashflow macht das Zahlenwerk in Summe aber wenig Hoffnung.



Die Nettoverschuldung stieg weiter auf 1,46 Mrd. GBP. Im Q1 2025 waren es 1,27 Mrd. GBP, zum 31.12.2025 dann schon 1,38 Mrd. GBP. Die Liquidität beträgt zum 31.3.2026 lediglich 177,7 Mio. GBP. Zusammen mit der Finanzspritze von Yew Tree lag die Pro-Forma-Liquidität nach Unternehmensangaben zum Quartalsende bei rund 230 Mio. GBP. Doch möglicherweise ist hiervon in den Aprilwochen schon wieder etwas abgeflossen. Die finanziellen Mittel bleiben somit knapp.



Aston Martin ist eine Marke mit Strahlkraft. Für die Aktie des Kult-Autobauers gilt das jedoch nicht. Die Quartalszahlen zeigen zwar einen geringeren Verlust und steigende Umsätze gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum, Liquidität und Verschuldung mahnen jedoch zur Vorsicht. Technisch könnte sich der Bereich um 0,47 Euro als Unterstützung behaupten. Falls nicht wäre wohl erst wieder am Mehrjahrestief bei 0,42 Euro ein Halt.





(aktien-global.de, 30.04.2026, 10:50 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)







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