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WKN: A412UH | ISIN: US91733P1075 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
29.04.26 | 21:59
22,020 US-Dollar
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Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
USA RARE EARTH INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
USA RARE EARTH INC 5-Tage-Chart
ratgeberGELD.at
30.04.2026 11:09 Uhr
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(1)

USA Rare Earth - USAR: Magnet-Offensive bei Seltenen Erden!

Fokus auf Dysprosium & Terbium!

Stärkung für westliche Lieferketten bei Seltenen Erden: USA Rare Earth nimmt 6.400 Tonnen Jahresproduktion ins Visier!

USA Rare Earth (USAR) US91733P1075

Rückblick: Eine übergeordnete Seitwärtsbewegung, ein Pullack zum Schluss und eine Vormachtstellung der Volksrepublik China - diese Kobination bei der US-Rare-Earth-Aktie ähnelt der gestern vorgestellten bei MP Materials. Ziel der US-Unternehmen ist es, die Resilienz der westlichen Lieferketten zu verbessern. Die Entwicklung ist auch hier stark von der Nachrichtenlage beeinflusst.

US-Rare-Earth-Aktie: Chart vom 29.04.2026, Kürzel: USAR Kurs: 22.03 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Dem Rücksetzer zur grünen 20-Tagelinie könnte ein kräftiger Bounce folgen. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 26. Januar.

Mögliches bärisches Szenario

US Rare Earth schreibt tiefrote Zahlen. Bei einer Entspannung im Handelskonflikt USA - China könnte Anleger das Interesse an der Aktie verlieren, so dass sie an Wert verlieren könnte. Die Kurslücke bei 21 USD bietet sich zur Absicherung an.

Meinung

USA Rare Earth, Inc. plant den Aufbau einer integrierten Produktionskette für Seltene Erden und strebt ab 2028 eine Jahresproduktion von rund 6.400 Tonnen Magnetrohstoffen - vor allem Dysprosium und Terbiuman. Das Unternehmen will damit die Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten verringern und sich als wichtiger westlicher Anbieter positionieren. Im Fokus stehen insbesondere die Hersteller von Hochleistungsmagneten für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Verteidigungsanwendungen. Mit der Akquisition der Serra Verde Group in Brasilien für 2.8 Milliarden USD könnte USA Rare Earth, Inc. erheblich von der steigenden Nachfrage nach kritischen Rohstoffen profitieren. Das Vorhaben unterstreicht den strategischen Wert des Sektors, da Regierungen und Industriekonzerne weltweit verstärkt auf sichere und unabhängige Lieferketten setzen. Diese Rahmenbedingungen unterstützen die insgesamt bullische Einschätzung in einem nachrichtengetriebenen, volatilen Sektor.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 4.80 Millionen USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 396.57 Millionen USD
  • Meine Meinung zu US Rare Earth ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/usa-rare-earth-6-400-tonnen-jahresproduktion-geplant/69253364
  • Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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