Die Porsche-Aktie bewegt sich auf Jahressicht sehr volatil. Auch im neuen Jahr ist das der Fall. Der Iran-Angriff führte zu einem deutlichen Kursrückgang bis auf rund 37 €. Mittlerweile holte sie wieder deutlich auf. Am Donnerstag verliert sie aktuell -1,5% und steht bei 40 €. Was ist hier zu erwarten? Zahlen wie erwartet ausgefallen Nach dem schlechten Geschäftsjahr wurden die Erwartungen deutlich nach unten korrigiert. Die Zahlen für die ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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