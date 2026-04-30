Gersthofen (ots) -Investieren in Immobilien galt lange als exklusives Spielfeld für Großinvestoren. Und das, während Kleinanleger trotz wachsendem Interesse außen vor blieben und sich mit komplexen Strukturen, hohen Einstiegshürden und mangelnder Transparenz konfrontiert sahen. Mit der Tokenisierung eröffnet sich nun aber ein völlig neuer Zugang. Doch wie lässt sich diese Form des digitalen Investierens verantwortungsvoll, verständlich und nachhaltig gestalten?Der Wunsch nach einer stabilen, wertorientierten Geldanlage ist bei vielen Menschen so präsent wie nie zuvor. Gerade Immobilien gelten dabei als verlässlicher Anker, doch der Zugang zu entsprechenden Investitionen blieb lange Zeit auf wenige beschränkt. So führten hohe Einstiegssummen, komplizierte Prozesse und ein intransparenter Markt dazu, dass insbesondere Einsteiger und Privatanleger kaum reale Chancen hatten, sich sinnvoll zu beteiligen. Umso mehr wächst das Interesse an digitalen Lösungen wie der Tokenisierung, die neue Möglichkeiten verspricht - allerdings oft mit technischen Hürden verbunden, die viele potenzielle Investoren zusätzlich verunsichern. "Das traditionelle Immobilieninvestment ist für viele Menschen schlicht unerreichbar. Sie bleiben meistens nur Zuschauer in einem Markt, der ihnen eigentlich offenstehen sollte", berichtet Baris Cosguner, CEO von Grundstein Innovation."Für uns ist Tokenisierung dabei kein Selbstzweck. Die Zukunft entsteht nicht durch Technologie allein, sondern durch klare Strukturen, gemeinsame Werte und Menschen, die Verantwortung übernehmen. Erst dann wird aus Innovation echte Substanz", ergänzt er. Mit diesem Anspruch verfolgt Grundstein Innovation einen Ansatz, der digitale Möglichkeiten nicht isoliert betrachtet, sondern konsequent mit realen Werten und nachvollziehbaren Prozessen verbindet. Hinter dem Unternehmen steht Baris Cosguner, ein erfahrener Akteur, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Zugang zu professionellen Immobilieninvestitionen neu zu definieren. Sein Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Trends, sondern auf der Entwicklung nachhaltiger Strukturen, die Vertrauen schaffen und langfristig tragen. Wie das konkret aussieht, erfahren Sie hier.Digitale Anteile an echten Immobilien: So funktioniert das BeteiligungsmodellIm Kern des Ansatzes von Grundstein Innovation steht ein Mechanismus, der Immobilieninvestments grundlegend neu denkt: Reale Immobilienprojekte werden in digitale Anteile - sogenannte Tokens - aufgeteilt, die Investoren erwerben können. Wer einen Token hält, wird damit direkt am Erfolg des jeweiligen Projekts beteiligt. Der Ablauf ist dabei bewusst partnerschaftlich und nachvollziehbar gestaltet: Am Ende des Projekts erhalten Investoren den vertraglich vereinbarten Auszahlungsbetrag aus ihrem Token. Kein kompliziertes Konstrukt, keine versteckten Mechanismen, sondern ein klarer, transparenter Prozess von Anfang bis Ende."Transparenz bedeutet für uns, vom ersten Spatenstich bis zur finalen Abrechnung alles nachvollziehbar zu machen", verrät Baris Cosguner. Wer sich erstmals mit dem Thema beschäftigt, findet den Einstieg häufig über soziale Medien, Podcasts oder andere Inhalte, die einen unkomplizierten Zugang zu grundlegenden Informationen bieten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verständlichkeit, damit sich das Investment nicht in technischen Details verliert.Transparenz als Standard: Der digitale Marktplatz und der InvestmentprozessWer auf der Plattform von Grundstein Innovation aktiv wird, findet demnach einen digitalen Marktplatz vor, auf dem verschiedene Immobilienprojekte übersichtlich dargestellt sind. Pro Projekt stehen Fotos, kurze Videos und entscheidende Fakten zur Verfügung - ergänzt durch Offenlegungen gemäß der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die eine fundierte Entscheidungsgrundlage schaffen. Auch der eigentliche Investmentprozess folgt einem klar definierten Ablauf: Nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsprüfung und den erforderlichen Angaben durch den Anleger wird der Zahlungsweg ausgewählt - nach Abschluss aller Schritte erfolgt die Tokenzuteilung, und die Beteiligung ist vollständig. "Uns war wichtig, dass dieser Ablauf für jeden nachvollziehbar bleibt", erklärt Baris Cosguner.Nach Abschluss eines Projekts haben Kunden die Möglichkeit, weitere Projekte zu prüfen, neue Investments zu tätigen oder die Zusammenarbeit auf andere Weise fortzusetzen und die Plattform so langfristig zu nutzen.Stabilität durch Struktur: Risikomanagement und FinanzierungsmodellDarüber hinaus benennt ein verantwortungsvolles Investmentmodell jegliche Risiken klar und schafft Strukturen, um ihnen frühzeitig zu begegnen. Bei Grundstein Innovation werden mögliche Herausforderungen daher durch systematische Marktanalysen frühzeitig erkannt und eingeordnet. Strukturen zur gezielten Minimierung von Risiken sind dabei fester Bestandteil des Ansatzes. Auch das Finanzierungsmodell ist bewusst auf Stabilität ausgelegt: Statt laufender Zinszahlungen setzt Grundstein Innovation auf einen endfälligen Gewinn - ein Modell, das den Druck aus dem Projektverlauf nimmt und für mehr Planungssicherheit sorgt.Ergänzt wird dieser Ansatz durch eine enge Zusammenarbeit von Entwickler, Architekten und Bauunternehmen, was kurze Informationswege, direkten Zugriff auf Projektinformationen und eine fortlaufende Verbesserung der Abläufe ermöglicht. "Tokenisierung ist für uns kein Trendthema und kein reines Technologieprojekt. Entscheidend sind verlässliche Partner, gemeinsame Werte und ein realistisches Fundament, das langfristig trägt", betont Baris Cosguner.Werte statt Versprechen: Die Partner- und Wissensbasis von Grundstein InnovationWas Grundstein Innovation von klassischen Investmentplattformen unterscheidet, ist nicht allein die Technologie - es ist die Haltung dahinter. Verlässliche Partner gelten als Kernvoraussetzung, gemeinsame Werte als Grundlage jeder Zusammenarbeit. Bewusst setzt das Unternehmen dabei auf Technologiepartner, die in Deutschland ansässig sind, und legt den Schwerpunkt nicht auf Versprechen, sondern auf Umsetzung. Wer sich tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte, hat dazu in Kürze Gelegenheit: Grundstein Innovation startet eine Webinar-Reihe, die sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Anleger richtet. Themen sind das Grundkonzept, die Idee digitaler Vermögenswerte sowie Tokenisierung im Kontext klassischer Immobilieninvestments. Zudem besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an das Team zu richten.Laufende Updates zu Terminen, Hintergründen und Projekteinblicken gibt es über den Instagram-Kanal von Grundstein Innovation (https://www.instagram.com/grundstein_innovation).Sie wollen Ihr Geld in exklusive Immobilienprojekte investieren, ohne dafür über enormes Kapital verfügen zu müssen? Dann melden Sie sich jetzt bei Baris Cosguner von Grundstein Innovation (http://www.grundstein-innovation.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:GSI Grundstein Innovation Deutschland GmbHE-Mail: kontakt@grundstein-innovation.deWeb: www.grundstein-innovation.deOriginal-Content von: GSI Grundstein Innovation Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182469/6266017