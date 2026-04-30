© Foto: adobe.stock.comDer gestrige Fed-Termin wurde mit großer Spannung erwartet, hatte er doch das Potenzial, den Abverkauf im Edelmetallsektor zu beschleunigen. Doch Gold und Silber trotzten der US-Notenbank. Kommt es nun zur Neubewertung?Fed, Ölpreise, Anleiherenditen - Die Geißeln für Gold und Silber Gold und Silber haben den gestrigen Fed-Termin ohne Blessuren überstanden. Auch Dax, Dow Jones & Co. dürften einigermaßen erleichtert sein. Das lag vor allem daran, dass die begleitenden Kommentare keine negativen Überraschungen bargen. Mit einem Zinsschritt wurde ohnehin nicht gerechnet. Eine Überraschung bzw. eine Zäsur gab es dennoch in Form des Verbleibs Powells in der Fed als einfaches Mitglied des …Den vollständigen Artikel lesen
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