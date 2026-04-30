Der gestrige Mittwoch hatte es in sich. Der Fed-Termin und zahlreiche Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, sorgten für große Spannung. Auch Tech-Gigant Microsoft musste gestern Farbe bekennen. Obgleich die Zahlen durchaus zu gefallen wussten, wollte der Funke bislang nicht so recht überspringen. Der Markt fremdelte ein wenig mit den Daten. Aus charttechnischer Sicht könnte es für die Aktie nun eng werden.Microsoft - Funke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de