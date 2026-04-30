LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone ist zu Beginn des Jahres schwächer als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im ersten Quartal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet, nachdem das Wachstum Ende des vergangenen Jahres ebenfalls 0,2 Prozent betragen hatte.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP der Eurozone in den Monaten Januar bis März um 0,8 Prozent und damit ebenfalls etwas schwächer als erwartet.

Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland wuchs die Wirtschaft um 0,3 Prozent, in Italien um 0,2 Prozent, während sie in Frankreich stagnierte./jkr/jsl/jha/