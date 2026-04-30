Köln (ots) -Manche Sounds verschwinden nie - sie prägen Generationen und hallen laut nach. Genau das macht NITRO nun anhand der Songs aus den 80er- und 90er-Jahren erlebbar: Mit NITRO.LAUT startet der Sender in Kooperation mit dem RTL Audio Center Berlin Anfang Mai ein eigenes Online-Audioangebot. Verfügbar über RTL+, nitro-tv.de/nitrolaut sowie Aggregatoren wie radio.de und radioplayer.de, setzt der neue Radiosender auf sorgfältig kuratierte Musik dieser beiden ikonischen Jahrzehnte. Im Fokus steht dabei vor allem die NITRO-Kernzielgruppe: Männer zwischen 30 und 59 Jahren.Viele Radiosender spielen Musik der 80er- und 90er-Jahre, doch NITRO.LAUT spielt in seiner eigenen Liga. Der Sender setzt auf einen besonderen Mix, der sich an den musikalischen Vorlieben seiner Zielgruppe orientiert: gitarrenlastiger, alternativer, kantiger. Rock, Pop, Elektro und Hip-Hop gehören dazu - aber neu gedacht und bewusst anders zusammengestellt. NITRO.LAUT weckt Bilder im Kopf und bringt ein Lebensgefühl zurück. Ganz im Sinne der Sendermarke NITRO entsteht so ein akustischer Kosmos, der an die Kult-Filme und -Serien dieser Zeit anknüpft.Neben den Sendestrecken, die dem Programm seinen Takt geben, greifen Rubriken wie "Zeitreise" und "Memories" als kurze, pointierte Einspieler gesellschaftliche und popkulturelle Ereignisse der 80er- und 90er-Jahre sowie Rückblicke und Anekdoten auf. Ab Juni setzt am Wochenende das Themenspecial "NITRO.LAUT Spezial" als moderiertes, podcastiges Format zusätzliche Akzente. Hier sprechen Bands, Schauspielerinnen und Schauspieler oder andere Künstler ganz persönlich über die beiden Dekaden und legen ihre Lieblingssongs auf."Unser neuer Online-Radiosender NITRO.LAUT unterscheidet sich vom Wettbewerb, indem er die Musik der 80er- und 90er-Jahre als echtes Lebensgefühl inszeniert - authentisch, echt und anders", sagt Oliver Schablitzki, EVP Multichannel bei RTL Deutschland. "Gerade bei Männern zwischen 30 und 59 gehört Audio-Streaming zu den meistgenutzten Medienangeboten. Mit NITRO.LAUT erreichen wir diese Zielgruppe treffsicher und verbinden den Wunsch nach Nostalgie und Wiedererkennung mit einem gezielt ausgewählten Programm, das den Sound dieser Jahrzehnte zu neuem Leben erweckt."Mit NITRO.LAUT erweitert NITRO also seine etablierte Marke konsequent um eine Audio-Dimension und überträgt den erfolgreichen Stil des Senders erstmals ins Radio.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Andreas Haider | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107701/6266040