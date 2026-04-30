Bonn (ots) -In Zeiten höchster Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbelastungen schauen die Geschäftsführung und Personalabteilungen noch zielgenauer auf den aktuellen Stand der steuerlichen Vorteile, Möglichkeiten eines Inflationsausgleiches und die zu steuernden Benefits in den Organisationen und Firmen. Laut Roland Berger Studie unter knapp 1.700 Firmen nutzt übrigens jede Firma in der Regel fast sechs Benefits, 82 Prozent der HR-Verantwortlichen empfinden den Markt für Benefits als unübersichtlich, 90 Prozent fokussieren sich auf passgenaue Angebote statt auf eine breite Auswahl.Die Hauptziele sind dabei ganz klar definiert, die TOP 3 Zielvorgaben lauten- Mehr Mitarbeiterbindung (89 Prozent)- bessere Work-Life-Balance (79 Prozent)- gesteigertes Wohlbefinden (77 Prozent)Im Gesundheitsbereich sind mittlerweile neben den Freibeträgen für die Gesundheitsförderung neue Wege gefragt. Die Diskussionen um "verschmerzbare" Kassenleistungen verunsichern Arbeitnehmer und gesetzlich Versicherte. So sollen sich gesetzlich Versicherte auf Leistungseinschränkungen und höhere Kosten einstellen. Zudem sind zahlreiche Sparvorschläge im Gespräch, die den Leistungskatalog reduzieren könnten. Die Zusatzbeiträge steigen dabei weiter.Mit dem neuen Produkt Care360 wird gezielt gegengesteuert. Dabei kombiniert das Angebot ein betriebliches Gesundheitsbenefit mit einer innovativen Softwarelösung und stellt diese als Gesamtpaket zur Verfügung. Unternehmen können ihren Mitarbeitenden dieses Paket bereits ab 5,65 EUR pro Monat anbieten.Durch die integrierte Softwarelösung können Gesundheitsleistungen und bestehende Benefits gezielt gebündelt, gesteuert und vor allem wirksam im Unternehmen kommuniziert werden. Unternehmen erhalten so die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden strukturiert zu erreichen, Inhalte aufzubereiten und Angebote kampagnenfähig auszuspielen. Der Fokus liegt darauf, vorhandene Leistungen nicht nur bereitzustellen, sondern deren Nutzung aktiv zu fördern.Ein zentraler Mehrwert der Lösung besteht darin, dass sie anbieterneutral aufgebaut ist. Vorhandene Benefits und Angebote können so unabhängig vom jeweiligen Produktanbieter vollständig integriert werden. Dazu zählen unter anderem Fahrradleasing-Modelle (u.a. Jobrad), Sport- und Gesundheitsprogramme sowie Lösungen der betrieblichen Altersversorgung. Für Mitarbeitende gibt es so einen zentralen Zugang über die Mitarbeiter-App im Look and Feel der eigenen Firma zu allen Angeboten, ohne ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen.Gerade aus Arbeitnehmersicht gewinnt ein solches Angebot an Bedeutung: Gesundheit wird als persönlicher Mehrwert wahrgenommen, der im Alltag direkt spürbar ist. Laut einer Umfrage des PKV-Verbands wünschen sich rund 68 Prozent der Beschäftigten eine betriebliche Krankenversicherung, mehr als die Hälfte bewertet sie sogar höher als klassische Benefits wie Jobticket oder Firmenhandy.Die Bausteine der Zusatzleistungen von Care360 beinhalten folgendes:- Krankenhaus Erste Klasse bei Unfall: Unterbringung im Zweibettzimmer, Chefarztbehandlung und erweiterte Wahlmöglichkeiten mit freier Arztwahl und Privatpatienten-Status im Ernstfall- Auslandsreise-Krankenversicherung: Weltweiter Schutz bei Krankheit und Unfall im Ausland, inkl. Krankenrücktransport und Privatarztbehandlung- Facharztvermittlung: Unterstützung durch schnelle Terminvergabe bei qualifizierten Spezialisten- Psychologisches Coaching: Professionelle Hilfe bei Stress und mentaler Überlastung - diskret, schnell und ohne lange Wartezeiten- Familienangehörige mitversichern: Ehepartner und Kinder können gegen Beitrag mitversichert werden- Abgerundet wird der Zusatzservice Care 360 durch die 24/7 Videosprechstunde und die 24/7 Medizinische Hotline, die Mitarbeitenden und ihren Familien jederzeit zur Verfügung stehen.Information und Demo unter care-360-argus.de, Beratungstelefon: 49 (0) 228 - 92 89 780WEBSITE: www.care-360-argus.deSteigende Lohnnebenkosten im Blick, Entlastung für die BelegschaftBetriebliche Benefits werden in Zeiten steigender Lohnnebenkosten und der Sozialversicherungsbelastung für den Einzelnen immer relevanter. Auf der einen Seite möchte man die Mitarbeiter entlasten, auf der anderen Seite sollen im Unternehmen die Kosten minimiert werden. Ziel ist es also sinnvolle Win-Win Ergebnisse zu erzielen.Ralf Weißenfels, Geschäftsführer der ARGUS pension consult GmbH, zum Start von Care360: "Die Entwicklung von Care360 erfolgte zusammen mit bAVonline GmbH. Wir haben uns bei der Entwicklung dieses Zusatzpaketes als hochwertiges Gesundheitsbenefit mit den Experten aus dem Gesundheitsbereich, Personal-Verwaltung und den Mitarbeitern vieler HR-Abteilungen der Betrieblichen Altersvorsorge zusammengesetzt und sind mit dem Ergebnis und Potential dieses Benefits sehr zufrieden. Die Kosten für einen Personalwechsel betragen mittlerweile zwischen 90 und 150 Prozent des Jahresbruttogehaltes des ausgeschiedenen Mitarbeiters. Gesundheitsförderung wird zwar gewünscht, wird aber häufig zu unkoordiniert eingesetzt, viele Firmen kennen die Freibeträge nicht und haben Respekt vor dem organisatorischen Aufwand. Es geht also darum echte Mehrwerte mit Plattformen und Angeboten zu bieten, die für alle Firmengrößen finanzierbar sind und für die Arbeitnehmer einen echten Zugewinn darstellen."Über ARGUS pension consultARGUS pension consult und das Deutsche Kompetenznetzwerk bAV zählen zu den renommiertesten Unternehmen und Kompetenz-Centern für Personalabteilungen, Controlling und Geschäftsführung. ARGUS pension consult unterstützt Firmen und Organisationen dabei im Bereich Employer Branding und Corporate Health zielgerichtete Systeme zu etablieren, dabei Kennzahlen für HR und das Unternehmensreporting zu generieren und die Lücken gesetzlicher Vorsorgeleistungen im Sinne der Arbeitnehmer zu schließen. Dabei werden individuelle und betriebliche Altersvorsorgelösungen analysiert und umgesetzt. Bei den durch ARGUS pension consult initiierten Benefits erhalten die Unternehmen alle relevanten Kennzahlen für Geschäftsführung und HR, wobei höchster Wert auf Sicherheit, Datenschutz und Rechtskonformität gelegt wird.Mehr Infos unter: www.argus-pc.de,Pressekontakt:Pressekontakt, Bildmaterial und Interviews: team@hightech-pr.de, Tel. +49 30 45976230Original-Content von: ARGUS pension consult, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150088/6266047