Fielmann hat seine endgültigen, rekordverdächtigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht (Umsatz: 2,4 Mrd. EUR; Nettogewinn: 205 Mio. EUR) und meldete widerstandsfähige Umsätze im ersten Quartal 2026 von 613 Mio. EUR (+2,3% cc), trotz erheblicher wetterbedingter Einflüsse. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert die Gruppe ein Umsatzwachstum von 5-7%, obwohl die EBITDA-Marge aufgrund hoher strategischer Investitionen in KI und medizinische Kapazitäten in den USA voraussichtlich bei etwa 23% liegen wird. Unserer Ansicht nach bestätigen das Fehlen von Überraschungen in den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und die stabile Leistung im ersten Quartal die operative Stärke der Gruppe. Wir sind der Überzeugung, dass die intensive Investitionsphase ein vernünftiger Schritt in Richtung Skalierbarkeit der Vision 2035 ist. Daher bestätigen wir unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 68,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fielmann-group-ag
© 2026 mwb research