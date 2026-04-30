Hannover (www.anleihencheck.de) - Die jüngste FOMC-Sitzung kann durchaus als historisch betrachtet werden, denn dies dürfte Jerome Powells letzte Pressekonferenz gewesen sein, so die NORD LB.Kevin Warsh werde wohl am 17. Juni als neuer FED-Chef diese Rolle übernehmen. Mit dem bevorstehenden Wechsel an der Spitze der FED würden Erwartungen an eine perspektivisch lockerere Ausrichtung zwar stärker in den Fokus rücken, kurzfristig deren Umsetzungsspielräume jedoch eher begrenzt bleiben. Die anhaltenden Inflationsrisiken, nicht zuletzt bedingt durch geopolitische Spannungen und erhöhte Energiepreise, würden der FED weiterhin enge Grenzen setzen. Außerdem zeige sich im FOMC eine wachsende Zurückhaltung gegenüber einer gewissen "Forward Guidance". Gleichwohl dürfte mit Blick auf den Realzins spätestens im zweiten Halbjahr wieder Raum für Zinssenkungen entstehen, auch wenn es am aktuellen Rand vermutlich noch einmal kurzfristig schlimmer werde, bevor es wieder besser werde. (30.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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