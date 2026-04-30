DJ Heidelberg Materials will autonome Laster in Steinbrüchen einsetzen

DOW JONES--Heidelberg Materials will bis Ende 2028 mehr als 100 autonom fahrende Schwerlaster in seinen Steinbrüchen einsetzen, um Sicherheit und operative Abläufe zu verbessern. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in einem Steinbruch in Texas sollen autonome Transportsysteme an weiteren Steinbrüche in den US-Bundesstaaten Indiana und Texas sowie in Australien in New South Wales sowie Western Australia zum Einsatz kommen, wie der Baustoffkonzern mitteilte.

In Deutschland ist ein Pilotprojekt mit einem autonomen Radlader in Norddeutschland geplant. Im Laufe des Jahres 2026 würden insgesamt rund 30 fahrerlose Fahrzeuge in Betrieb gehen. Bestehende Flotten könnten mit der Technologie nachgerüstet werden, hieß es.

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April 30, 2026 05:17 ET (09:17 GMT)

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