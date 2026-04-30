München (ots) -Wenn der Mai kommt, wird's ernst: Die ARD Mediathek und sportschau.de zeigen live drei große Box-Abende aus drei verschiedenen Orten in Deutschland.Los geht es am Samstag, 9. Mai, in Halle (Saale). Im Eisdom fliegen direkt die Fäuste in zwei hochkarätigen Titelkämpfen: Im WBO-Europe-Duell im Halbschwergewicht trifft Adam Deines auf Mateusz Tryc - ein Titelkampf mit offenem Ausgang. Ebenso spannend wird das Re-Match Julian Vogel vs. Sami Ahmeti um die WBO-Junioren-Weltmeisterschaft im Superweltergewicht - jung, hungrig, explosiv, wer hat diesmal den härteren Punch? Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Boxer endete mit einem Unentschieden.Am Freitag, 15. Mai, betreten die ganz schweren Jungs in Mannheim in der "Night oft he Heavyweights" den Ring. In der SAP-Arena geht es zum einen um die WBO-Europameisterschaft im Schwergewicht mit Emanuel Odiase gegen Nick Webb. Und das ist noch nicht alles: Mit dem Hamburger Peter Kadiru (im deutsch-deutschen Duell gegen Senad Gashi), Bronze-Medaillen-Gewinner bei Olympia in Paris Nelvie Tiafack und dem in seiner Profikarriere bislang ungeschlagenen Viktor Jurk aus Flensburg stehen weitere Schwergewichte bereit, die für einen spannenden Box-Abend in der ARD Mediathek und bei sportschau.de sorgen werden.In Magdeburg kommt es dann am Samstag, 30. Mai, zum krönenden Abschluss des "Mad May": In der Messe steigt der Kampf um mehrere WBO-Titel im Cruisergewicht. Lokalmatador Roman Fress trifft auf Armend Xhoxhaj und hat damit endlich die Möglichkeit auf eine Revanche, denn das letzte Duell gewann Xhoxhaj - ebenfalls in Magdeburg - nach Punkten.Drei Boxabende, drei unterschiedliche Events, drei Streams: Ob Nachwuchs, Revanche oder Schwergewicht - dieser Mai liefert alles, was Boxfans lieben: Spannung, Härte, Emotion am 9., 15. und 30. Mai live in der ARD Mediathek und bei sportschau.de. Die beiden Box-Abende am 9. und am 30. Mai werden außerdem live im MDR Fernsehen übertragen.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6266101