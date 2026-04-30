Stuttgart (ots) -Großes Familienprogramm am 25. Mai 2026 auf dem Schlossplatz in Stuttgart: Stars aus dem ARD- und KiKA-Programm live erleben / Mitmachen und MitfeiernSingen, Tanzen und gemeinsam Spaß haben mit Kikaninchen, der Maus, Tigerente & Co.: Am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, lädt der SWR als Mitglied der ARD zum ARD-Familientag nach Stuttgart ein. Mit abwechslungsreichem Programm für Groß und Klein ist der ARD-Familientag ein Höhepunkt des SWR Sommerfestivals 2026. Zwischen 12 und 18 Uhr feiern die ARD-Stars aus dem Kinder- und Familienprogramm im Ehrenhof des Neuen Schlosses ein buntes Fest mit allen Sommerfestival-Gästen. Der Eintritt ist frei.Familienkonzert "Wir malen Musik!"Zum Auftakt nimmt ein Celloquartett des SWR Symphonieorchesters das Publikum mit auf eine interaktive Reise in die Welt der Musik. Alle sind eingeladen mit Formen und Klangfarben zu experimentieren und zu erleben, wie man mit Musik malen kann. "Wir malen Musik!" ist ein Familienkonzert mit Werken von Barock bis Rock, bei dem man nicht nur zuhören, sondern auch mitmachen, mitsingen und mittanzen darf.Das Bühnenprogramm für Klein und GroßAuch der Tigerenten Club ist beim ARD-Familientag dabei. Wenn Johannes Zenglein und Günter Kastenfrosch die Bühne betreten, geht es direkt los mit jeder Menge guter Laune, Action und Spaß! Die beiden bringen die beliebten Spiele aus dem Tigerenten Club mit auf die große Showbühne: es gibt kniffelige Quizfragen, spannende Spiele und auch jede Menge zu lachen. Wie in der TV-Show heißt es auch hier: Welches Team gewinnt und nimmt die Goldmedaille mit nach Hause? Bei der Hör-Spiel-Show dreht sich alles um die bekannten Spiele aus dem gleichnamigen Tigerenten-Club-Podcast. Dabei ist vor allem eines wichtig: gut zuhören."Sing mal mit der Maus" führt musikalisch durch die vier Jahreszeiten. Jana Forkel, Sängerinnen und Sänger aus dem WDR Rundfunkchor und natürlich die Maus stimmen gemeinsam mit dem Publikum bekannte Kinderlieder und Songs aus dem Maus-Radio an.Für viele ein besonderes Highlight: Ernie und Bert aus der Sesamstraße kommen ebenfalls nach Stuttgart. Sie präsentieren eine Buchstabengeschichte und laden das Publikum ein, ihr Lieblingslied gemeinsam zu singen und zu tanzen.Bei planet schule und dem kleinen 1x1 der Artenkunde dreht sich alles um Tiere im Garten, im Wald oder auf dem Land. Wie sieht ein Schmetterling aus? Ist das nicht ein hoppelnder Hase? Und wie macht noch mal der Frosch? Bei Ursis und Tims Artenkunde-Quiz von planet schule ist der volle Einsatz des ganzen Publikums gefragt - alle großen und kleinen Tierfans können mitraten.Die Kikaninchen-Bühnenshow steht unter dem Motto "Winzig groß und riesig klein!". Das kleine blaue Kikaninchen, bekannt aus der Vorschulwelt von KiKA von ARD und ZDF, wird überlebensgroß, singt und tanzt mit Moderator Christian Bahrmann und lädt zum Mitmachen ein.Aki und Rina, die Gewinner des diesjährigen Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF), sorgen für weitere musikalische Highlights und beim großen KiKA-Songratequiz feiern die großen und kleinen Gäste mit vielen Überraschungsgästen auf der Bühne weiter.Das SWR Sommerfestival 2026 in StuttgartDas Sommerfestival von Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg findet von Freitag, 22. Mai, bis Pfingstmontag, 25. Mai 2026, auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt. Es steht für Begegnung, Austausch und ein vielfältiges Programmangebot. Tagsüber präsentieren sich die verschiedenen Programme und Angebote bei freiem Eintritt auf dem Schlossplatz. Tickets für das Abendprogramm gibt es bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de. Alle Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.Die SWR Sommerfestival-Veranstaltungen:SWR Tatort-Premiere "Lucys Geburtstag"22. Mai 2026. Tickets 18 Euro (Sitzplatz), 12 Euro (Stehplatz). Einlass 19 Uhr. Beginn 20:30 Uhr.SWR3 Event "30 Jahre 0711 Family Jam"23. Mai 2026. Massive Töne, Afrob, Clueso, Das Bo, Jan Delay, Dendemann, Cora E, Denyo,Max Herre, Nina MC, Stieber Twins, Toni L, Joy Denalane, Marteria) am 23. Mai 2026. Einlass 18 Uhr. Beginn 19:30 Uhr. Ausverkauft!.Benefizkonzert des Bundespräsidenten24. Mai 2026. Mit der SWR Big Band, Max Mutzke, Fola Dada, Joo Kraus, Jakob Manz. Tickets 49 Euro (Sitzplatz), 34 Euro Stehplatz. Einlass 10 Uhr. Beginn 11 Uhr.SWR1 Pop & Poesie "Viva la Vida"24. Mai 2026. Tickets 42 Euro (Sitzplatz), 21 Euro (Stehplatz). Einlass 18 Uhr.Beginn 19:30 Uhr.Für dich, für hier, für alle.Informationen zum SWR Sommerfestival unter SWR.de/sommerfestival (https://www.swr.de/sommerfestival/stuttgart/index.html).Informationen und Fotos unter: http://swr.li/ard-familientagFotos auf www.ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)"Pressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877 503, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6266095