Mehr Öl, mehr Gas, mehr Chancen: ADX Energy meldet Quartalszahlen

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ADX Energy berichtet für das Märzquartal über höhere Verkaufserlöse, eine stabile Öl- und Gasproduktion sowie Fortschritte bei mehreren Projekten in Österreich und Italien. Das Unternehmen meldete vor allem die Wiederaufnahme von Arbeiten an bestehenden Produktionsbohrungen, den Nachweis von Leichtöl bei Welchau-1, eine höhere prospektive Ressourcenschätzung für Welchau sowie den Start der ersten von drei genehmigten Flachgas-Bohrungen in Oberösterreich.

ADX Energy berichtet für das Märzquartal über höhere Verkaufserlöse, eine stabile Öl- und Gasproduktion sowie Fortschritte bei mehreren Projekten in Österreich und Italien. Das Unternehmen meldete vor allem die Wiederaufnahme von Arbeiten an bestehenden Produktionsbohrungen, den Nachweis von Leichtöl bei Welchau-1, eine höhere prospektive Ressourcenschätzung für Welchau sowie den Start der ersten von drei genehmigten Flachgas-Bohrungen in Oberösterreich.

Einnahmen steigen mit Ölpreis und Produktion

ADX erklärte, die durchschnittliche Netto-Produktion habe im Märzquartal bei 200 BOEPD gelegen. BOEPD (Barrel of Oil Equivalent per Day) bedeutet Barrel Öläquivalent pro Tag. Mit dieser Einheit werden Öl und Gas gemeinsam dargestellt, damit die Gesamtproduktion leichter vergleichbar ist. Nach Angaben des Unternehmens stiegen die in Österreich verkauften Öl- und Gasmengen gegenüber dem Vorquartal um 4 Prozent. Die Felder Zistersdorf und Gaiselberg im Wiener Becken hätten im Quartal durchschnittlich 136 BOEPD, also Barrel Öläquivalent pro Tag, geliefert. Die Bohrungen Anshof-3 und Anshof-2A hätten zusammen 64 Barrel Öl pro Tag zu den Nettoverkäufen beigetragen.



Der Umsatz profitierte laut ADX auch vom höheren Ölpreis. Der durchschnittliche Brent-Ölpreis habe um 27 Prozent auf 80,61 US-Dollar je Barrel zugelegt. Die als Zahlungseingänge ausgewiesenen Verkaufserlöse hätten 2,1 Millionen australische Dollar betragen, nach 1,6 Millionen australischen Dollar im Vorquartal. Der freie Kassenbestand habe zum Quartalsende bei 4,9 Millionen australischen Dollar gelegen. Gebundene Mittel für Garantien und Sicherheiten in Höhe von 1,2 Millionen australischen Dollar seien darin nicht enthalten.