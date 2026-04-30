T-Mobile US rückt nach den Quartalszahlen wieder stärker in den Fokus. Analysten sehen Kurspotenzial. Künstliche Intelligenz, Rückkäufe und Margenfantasie könnten die Aktie antreiben. Das Investmenthaus Oppenheimer hat die Aktie auf Outperform hochgestuft. Das neue Kursziel liegt bei 260 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht das einem möglichen Aufwärtspotenzial von um die 40 Prozent. Analyst Timothy Horan sieht den Mobilfunkkonzern gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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