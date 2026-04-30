ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns liege vor allem dank des starken Express-Geschäfts 8 Prozent über dem Konsens, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er attestierte den Bonnern insgesamt positive Zahlen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
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