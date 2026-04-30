Mainz (ots) -Acht Freunde aus Thüringen wagen ein außergewöhnliches Abenteuer auf ihren mehr als 40 Jahre alten Simson-Mopeds. 1528 Kilometer quer durch Deutschland, über Luxemburg nach Belgien zu ihrem Zielort: die Formel-1-Rennstrecke in Spa, die sie mit ihren kleinen, robusten Maschinen testen wollen. Die neue vierteilige Dokuserie "Simson Roadtrip - 1528 Kilometer durch Deutschland" ist jetzt im ZDF zu streamen. Mit der Simson quer durch Deutschland ist heute, 30. April 2026, 17.10 Uhr, auch Thema bei "hallo deutschland" im ZDF. Das "ZDF-Mittagsmagazin" bietet in der Woche vom 4. bis 8. Mai 2026, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, Kurzdokus der Serie. Im ZDF wird der Vierteiler am Mittwoch, 20. Mai 2026, von 0.45 bis 2.40 Uhr gesendet."Simson Roadtrip" ist mehr als nur eine Reise: Es ist eine Geschichte über Freundschaft, Zusammenhalt, Abenteuerlust und Leidenschaft für die Kultmopeds aus DDR-Zeiten. Die Simsons dürfen dank einer Ausnahmeregelung heute 60 km/h fahren. In Ost und West sind die Straßenfeger deswegen heiß begehrt. Die fünf Freunde aus Thüringen gehen jedes Jahr mit ihren Simsons auf große Tour, haben bereits die Côte d'Azur, Tschechien und die Ostsee erkundet. Nun führt ihre Reise nach Belgien, um auf der legendären Formel-1-Rennstrecke in Spa die Mopeds auszufahren - ein Traum, den sonst nur PS-starke Rennboliden erleben. Auf dem Weg dorthin legen die Freunde bis zu 250 Kilometer am Tag zurück, kämpfen gegen Pannen, reparieren ihre Maschinen selbst und stellen sich den Herausforderungen des Straßenlebens und Wildcampens.Doch diese Tour wird anders als alle bisherigen: Schon am zweiten Tag gibt es einen schweren Unfall mit zwei Verletzten. Die verbliebenen sechs Freunde beschließen, im Namen ihrer beiden Kameraden weiterzufahren - ein Roadtrip unter erschwerten Bedingungen.KontaktBei Fragen zu "Simson Roadtrip - 1528 km durch Deutschland" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "Simson Roadtrip - 1528 km durch Deutschland" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/simsonroadtrip) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Simson Roadtrip - 1528 km durch Deutschland" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/simson-roadtrip-1528-km-durch-deutschland-100)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6266116