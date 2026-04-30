Die Investition folgt auf ein jährliches Wachstum von über 98 und unterstützt die weitere Expansion von CoreGo auf dem Markt

Bregal Milestone, eine führende europäische Software-Private-Equity-Gesellschaft, meldete heute den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an CoreGo Oy ("CoreGo" oder das "Unternehmen") zur Förderung des strategischen Wachstums von CoreGo, einem führenden Anbieter von Open-Loop-Bezahlsystemen und integrierten Technologielösungen für Festivals, Sportereignisse und Veranstaltungsorte in ganz Europa.

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Gegründet in Helsinki im Jahr 2015 von Hannu Elomaa und CTO Nikoteemu Väänänen, hat sich CoreGo zu einem der differenziertesten europäischen Unternehmen in den Bereichen Open-Loop-Zahlungsinfrastruktur und -Veranstaltungstechnik entwickelt. CoreGo betreut etwa 250 Kunden in den nordischen Ländern und der DACH-Region mit einer integrierten Suite von Lösungen für zeitkritische Anwendungen auf Live-Veranstaltungen über die CoreGo Cloud, die Zahlungen, Zugänge, Netzwerke und Daten in einem einzigen Echtzeit-Betriebssystem vereint.

Das firmeneigene Privatnetzwerk von CoreGo ist das einzige Angebot dieser Art unter den reinen Veranstaltungstechnik-Anbietern in Europa und ermöglicht zuverlässige und ausfallzeitfreie Zahlungs- und Datentransaktionen im großen Maßstab. Einige herausragende Projekte waren die Dauershow "Adele in Munich", die bei 10 Auftritten mehr als 730.000 Fans anzog, die Secto Rally Finland als größte jährliche Veranstaltung in den nordischen Ländern und die Ski-Weltmeisterschaften 2025.

"Wir haben CoreGo aus dem Nichts entwickelt aus eigener Kraft und mit einer klaren Ausrichtung auf Technologien, die selbst in den anspruchsvollsten Live-Umgebungen zuverlässig funktionieren", sagte der Mitgründer und CEO von CoreGo, Hannu Elomaa. "Die nun eingegangene Partnerschaft mit Bregal Milestone verschafft uns die nötige Unterstützung und Expertise, um diesen Kurs weiter zu verfolgen hin zu neuen Märkten und zur nächsten Generation unserer Plattform."

Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete CoreGo gegenüber dem Vorjahr ein profitables Umsatzwachstum von über 98 %, gestützt durch eine starke Basis an wiederkehrenden Umsätzen und Bruttomargen von über 85 %. Die Investition von Bregal Milestone wird die europäische Expansion des Unternehmens vorantreiben, das sich dadurch kommerzielle Partnerschaften mit globalen Plattformen zunutze machen, die KI-Fähigkeiten seiner digitalen Lösungen weiterentwickeln und sein Produktportfolio um zusätzliche Module erweitern kann.

"CoreGo hat sich für viele der anspruchsvollsten Live-Veranstaltungen Europas zur Infrastruktur erster Wahl entwickelt", sagte Cyrus Shey, Mitgründer und Managing Partner bei Bregal Milestone. "Ihre Kundenbindung und ihre Fähigkeit, in großem Maßstab zu operieren, zeugen von der Stärke des CoreGo-Angebots. Da sich Open-Loop-Zahlungen bei Live-Veranstaltungen in Europa noch in einem frühen Stadium befinden, ist CoreGo außerordentlich gut dafür positioniert, bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Hannu und dem Team in der nächsten Wachstumsphase."

Die Investition erfolgt in Partnerschaft mit Gründer und CEO Hannu Elomaa sowie dem CoreGo-Managementteam.

Carner Corporate Finance Oy war als exklusiver Finanzberater der Eigentümer von CoreGo tätig. Alvarez Marsal und White Case fungierten als Finanz- und Rechtsberater von Bregal Milestone. Zu den Transaktionsbedingungen wurde nichts mitgeteilt.

Über CoreGo

CoreGo ist ein europäisches Unternehmen für Open-Loop-Lösungen in den Bereichen Zahlungsverkehr und Veranstaltungstechnik und bietet integrierte Lösungen für Festivals, Sportereignisse und Veranstaltungsorte. Es wurde 2015 in Helsinki gegründet und betreibt eine Plattform, die Bezahlvorgänge, Zugangskontrolle, private Netzwerkinfrastruktur und Echtzeitanalysen in einem einheitlichen System miteinander kombiniert, das für Live-Umgebungen mit hohem Transaktionsvolumen konzipiert ist. CoreGo ist in den nordischen Ländern und der DACH-Region tätig und betreut etwa 250 Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.corego.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist ein führendes Software-Private-Equity-Unternehmen, das seit seiner Gründung Kapital in Höhe von ca. 2 Milliarden Euro eingeworben hat. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital zur Verfügung und bietet operative Unterstützung für den Aufbau von marktführenden Softwareunternehmen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer führenden globalen Investmentplattform, die mehr als 19 Milliarden Euro an Vermögen verwaltet. Bregal Milestone wurde von GrowthCap als eines der Top Growth Equity-Firmen des Jahres 2025 ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bregalmilestone.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

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