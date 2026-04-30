Fielmann-Gruppe hat ihre strategische "Vision 2025" erfolgreich abgeschlossen - und liefert dabei Zahlen, die sich sehen lassen können. In einem herausfordernden Umfeld gelingt dem weltweit drittgrößten Augenoptiker nicht nur Wachstum, sondern auch ein deutlicher Sprung bei der Profitabilität. Für Anleger rückt damit die nächste Frage in den Fokus: Wie viel Potenzial steckt noch in der internationalen Expansion? Rekordjahr 2025: Umsatz und Gewinn ziehen deutlich an Mit einem Umsatzplus von 7,4 % auf 2,435 Mrd. Euro zeigt Fielmann im Geschäftsjahr 2025 eine starke Entwicklung. Noch beeindruckender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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