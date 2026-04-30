SURTECO GROUP SE startet mit einem starken Signal in das Geschäftsjahr 2026. Zwar geht der Umsatz leicht zurück, doch auf der Ergebnisseite zeigt sich eine deutliche Verbesserung. Besonders die Rückkehr in die Gewinnzone dürfte Anleger aufhorchen lassen - nach einem schwachen Vorjahresauftakt ein wichtiger Schritt. Weniger Umsatz - aber deutlich bessere Profitabilität Im ersten Quartal 2026 erzielt SURTECO einen Umsatz von 208,4 Mio. Euro und liegt damit unter dem Vorjahreswert von 222,3 Mio. Euro. Der Rückgang spiegelt die weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wider, insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin