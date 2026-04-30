Einzelabruf

Die Termin-Börse ist genau das richtige für Mutige, die nur einmal in der Woche handeln wollen, sich aber Chancen nicht entgehen lassen möchten. Regelmäßig am Freitag heiße Hebel-Spekulationen aus der Bernecker Redaktion.Die globale Bankenlandschaft startet 2026 aus einer robusten, aber nicht risikolosen Position. Vor allem europäische und global diversifizierte Banken sind für die meisten Anleger interessant. In der Termin-Börse haben wir für Sie diese Woche drei Kandidaten herausgestellt, die wir für besonders aussichtsreich halten.Neben den global-diversifizierten Banken haben wir diese Woche auch einige Unternehmen aus China im Schlepptau. Das Land zeigt Resilienz in stürmischen Zeiten: die jüngsten Wirtschaftsdaten für das erste Quartal 2026 liefern starke Argumente für ein Comeback. Wer hier profitieren möchte findet drei Positionen in unserer dieswöchigen Ausgabe der Temin-Börse.Der letzte Sektor, aus dem wir diese Woche Empfehlungen für Sie haben ist der europäische Chemiesektor. Nach einer zweijährigen Durststrecke steht jetzt ein Turnaround vor der Tür, wir haben zwei Unternehmen, die wir für besonders wahrscheinliche Kandidaten für eine Trendwende halten.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht auch ohne. Probieren Sie es gerne aus. Sie benötigen für solche Orders die Termingeschäftsfähigkeit bei Ihrem Broker.