Berlin (ots) -Ab heute 23:59 UTC ist die ICANN-Bewerbungsrunde 2026 eröffnet. Unternehmen, Städte und Organisationen können sich um eine eigene Top-Level-Domain (TLD) wie .marke oder .stadt bewerben. Nach den Bewerbungsrunden in den Jahren 2000, 2004 und zuletzt 2012 eröffnet sich erneut die Chance, eine neue TLD zu erwerben."Nach 9 Jahren Vorbereitung gibt ICANN den Startschuss für die nächste TLD-Runde. Jetzt ist die Chance für Marken, Städte und Communities, eine eigene Infrastruktur zu beantragen", sagt Dotzon-Geschäftsführerin Katrin Ohlmer.Bewerbungsrunde 2026: Im Zeichen von IT-Sicherheit & digitalem VertrauenIn Zeiten zunehmender Cyber-Bedrohungen und wachsender Anforderungen an digitale Infrastrukturen bieten eigene TLDs strategische Vorteile: mehr Kontrolle über die IT-Infrastruktur, stärkeren Markenschutz und vertrauenswürdige digitale Services.Die Dotzon-Experten sehen für Unternehmen mit starken Marken, größere Städte und reichweitenstarke Communities großes Potenzial, mehr Sicherheit, Unabhängigkeit und Flexibilität für ihre digitale Kommunikation umzusetzen.Was Bewerber jetzt wissen solltenDie Vorbereitung einer TLD-Bewerbung erfordert sorgfältige Planung und sollte bald beginnen, denn das Bewerbungsfenster schließt bereits am 12. August 2026. Von der strategischen Ausrichtung über die Budget-Planung bis hin zu technischen Anforderungen gibt es zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen.Dotzon hat einen kostenlosen Leitfaden entwickelt, mit dem Interessierte sich auf die Bewerbung vorbereiten können. Die Checkliste hilft bei der schnellen Ersteinschätzung: https://dotzon.consulting/gtld-checkliste-2026/.Über DotzonDotzon ist eine auf Top-Level-Domains spezialisierte Beratung mit Sitz in Berlin und hat die Entwicklung des ICANN-Bewerbungsverfahrens aktiv begleitet. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen, Städte, Regionen und Organisationen bei der Strategie, Bewerbung und dem Betrieb eigener Top-Level-Domains. In der ICANN-Runde 2012 hat Dotzon mehr als 30 Bewerbungen begleitet und betreibt mit .berlin und .hamburg zwei eigene Top-Level-Domains.Pressekontakt:Katrin Ohlmerohlmer@dotzon.consulting+49 (0)173 2019240www.dotzon.consultingOriginal-Content von: DOTZON GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103902/6266130