Mainz/München (ots) -Unter dem Messemotto "Innovation aus Erfahrung. Bewährte Technik. Digitale Intelligenz." präsentiert ZOELLER auf der IFAT 2026, wie aus erprobter Ingenieurskunst und smarter Fahrzeugtechnologie die Zukunft der Entsorgungsbranche entsteht."Wir zeigen auf der IFAT, wie sich Erfahrung und digitale Intelligenz sinnvoll verbinden lassen - so, dass daraus konkrete Vorteile im Alltag entstehen", sagt Markus Dautermann, seit Anfang 2026 neuer CEO der ZOELLER GRUPPE. "Unser Anspruch ist es, Lösungen zu entwickeln, die zuverlässig funktionieren, den Menschen in den Mittelpunkt stellen und eine hohe Umweltkompetenz mit sich bringen."Mit einem weiterentwickelten Standkonzept geht ZOELLER über die Thematisierung der einzelnen Topics hinaus und macht "Digitalisierung sichtbar" und "Technik erlebbar". Besucher erhalten Einblicke in vernetzte Fahrzeuglösungen, intelligente Assistenzsysteme für eine verbesserte Sicherheit der Müllwerker und die neuen Serviceangebote von ZOELLER.Das ist es, was ZOELLER unter Service verstehtIm Mittelpunkt stehen digitale Lösungen, die den gesamten Arbeits- und Betriebsprozess induktiv abdecken. Vom ersten Handgriff eines Müllwerkers am frühen Morgen bis zum Management kompletter Fuhrparks. Digitale Tools überwachen den technischen Zustand der Fahrzeuge und melden frühzeitig Verschleiß - Wartungsbedarfe werden frühzeitig erkannt, Einsätze effizient und dadurch möglichst umweltschonend planbar. Neben Fahrer und Müllwerkern profitieren auch die Betreiber von Fahrzeugflotten wie Gemeinden und Kommunen von den Innovationen.So ermöglicht Digitalisierung eine vorausschauende Wartung und erhöht die Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Dazu kommt ein deutschlandweiter Support: An elf Standorten ist ZOELLER mit insgesamt über 100 Technikexperten auch im Notfall immer in erreichbarer Nähe. Das ist es, was ZOELLER unter Service versteht.ZOELLER zeigt damit ein Serviceverständnis, das Insellösungen und klassische Werkstattleistungen hinter sich lässt: vernetzt, datenbasiert und eng an den realen Einsatzbedingungen orientiert. Ziel ist es, einen stabilen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge hinweg sicherzustellen.OCTRION - mit neuer Digitalgesellschaft in die ZukunftErstmalig wird sich auf der IFAT in München auch die neue Digitalgesellschaft OCTRION dem internationalen Publikum vorstellen. Die Ecotec-Tochter bündelt die digitalen Kompetenzen der Kirchhoff Ecotec - von KI-basierten Kamerasystemen über Telematik bis hin zum Stoffstrommanagement - und führt sie in einer einheitlichen Plattform zusammen. Ziel ist eine durchgängige digitale Architektur, die Daten aus unterschiedlichen Quellen verknüpft und in konkrete Anwendungen übersetzt.Die IFAT in München 2026 wird damit zum Treffpunkt für alle, die Entsorgung weiterdenken wollen: technisch fundiert, digital unterstützt und mit einem klaren Blick auf die Anforderungen von morgen.ÜBER ZOELLERZOELLER ist Experte für modernste Abfallsammelfahrzeuge und Entleerungsvorrichtungen für Müllbehälter mit Stammsitz in Mainz, Deutschland. Die Gruppe erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 746,8 Millionen Euro und beschäftigt weltweit 3.317 Spezialisten an 18 Standorten in 12 Ländern. ZOELLER ist Teil der KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden KIRCHHOFF Gruppe.Pressekontakt:Kristina LerchTel. +49 (0)160 90 94 53 20E-Mail: presse@zoeller-kipper.deOriginal-Content von: ZÖLLER-KIPPER GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170970/6266147