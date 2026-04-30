Delivery Hero hat ein solides erstes Quartal geliefert, mit einem GMV von 12,5 Mrd. EUR (+8,8% yoy LfL), was leicht über den Konsensprognosen liegt und im Einklang mit der Jahresprognose steht. Der Segmentumsatz erreichte 3,7 Mrd. EUR (+17,8% yoy LfL). Die regionalen Trends haben sich verbessert, wobei Korea wieder auf Wachstumskurs ist, gute Dynamik im MENA-Raum (insbesondere in Saudi-Arabien) zu verzeichnen war und temporärer Druck in Spanien voraussichtlich umkehren wird. Quick Commerce bleibt ein wesentlicher Treiber (+30% yoy, 18% GMV-Anteil). Die Prognose wurde bekräftigt, wobei das Managementvertrauen eher zur oberen Hälfte tendiert. Der Verkauf des Taiwan-Geschäfts und die Aufstockung von Aktionär Uber bieten zusätzliche Unterstützung. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 28,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se
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