Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern Abend verkündete die FED ihren Zinsentscheid, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie zuvor vom Markt erwartet, behalte die Notenbank das bisherige Leitzinsband von 3,50% bis 3,75% bei. Dies sei die letzte Zinssitzung mit FED-Chef Jerome Powell an der Spitze gewesen. Kevin Warsh werde ihn als Nachfolger ablösen. Powell habe in der Pressekonferenz betont, dass er weiterhin als normaler Gouverneur im Amt bleiben werde, um die Unabhängigkeit der Geldpolitik gegen rechtliche Angriffe zu schützen. Auch die anhaltenden Inflationsrisiken seien betont worden, welche einen vermeintlichen Spielraum für Zinssenkungen weiter schmälere. Der Markt erwarte bis Jahresende stand heute maximal eine Zinserhöhung. (30.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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