Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die Ungarische Nationalbank den Leitzins unverändert bei 6,25% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Entscheidung, die am Dienstag um 14 Uhr veröffentlicht worden sei, sei - wie üblich - eine Stunde später durch eine ausführliche Begründung ergänzt worden, die insbesondere die Vorsicht aufgrund der geopolitischen Spannungen betone. Gleichzeitig werde in der Begründung hervorgehoben, dass der Optimismus im Zusammenhang mit EU-Gelder die Risikoaufschläge auf ungarische Vermögenswerte verringert habe. Insgesamt scheine sich Spielraum für Zinssenkungen zu eröffnen, sollte es zu einer Entspannung der Spannungen rund um die Straße von Hormus kommen. Der Euro-Forint-Kurs habe sich in den vergangenen Tagen überwiegend in einer Spanne von 360,0 bis 365,0 meist mit schnellen Richtungswechseln bewegt, jedoch ohne einen nachhaltigen Ausbruch. Der Markt richte seine Aufmerksamkeit derzeit gleichermaßen auf die Signale der heimischen Geldpolitik wie auf internationale Entwicklungen, während ein Ende des Konflikts im Nahen Osten weiterhin nicht absehbar sei. (30.04.2026/alc/a/a) ...

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